В Франции два лыжника погибли при сходе лавины

Трагедия произошла в коммуне Валь-д’Изер во время катания вне оборудованных трасс. Погибшие, являвшиеся гражданами Франции, оказались погребены под снежной массой высотой около двух с половиной метров. Их местонахождение удалось установить с помощью мобильных телефонов, однако предпринятые реанимационные меры не дали результата.