В Франции два лыжника погибли при сходе лавины

На юго-востоке Франции в результате схода лавины погибли два лыжника. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на администрацию горнолыжного курорта, на территории которого произошёл инцидент.
Трагедия произошла в коммуне Валь-д’Изер во время катания вне оборудованных трасс. Погибшие, являвшиеся гражданами Франции, оказались погребены под снежной массой высотой около двух с половиной метров. Их местонахождение удалось установить с помощью мобильных телефонов, однако предпринятые реанимационные меры не дали результата.
Ранее после прохождения циклона «Горетти» власти ряда французских департаментов объявили о повышенной лавинной опасности. Уровень риска схода лавин был оценён в четыре балла по пятибалльной шкале, что свидетельствует о крайне неблагоприятных условиях в горных районах.
Ранее сообщалось, что при сходе лавины в районе курорта Пантекоса в испанских Пиренеях трое лыжников погибли, одна туристка получила легкое переохлаждение.