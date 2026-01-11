Тело мужчины нашли возле подмосковного ЖК «Домодедово парк»

Мать избитого до смерти в липецком баре рассказала, что убийца ее сына — профессиональный боксер, который ранее был судим. Об этом 10 января сообщил Telegram-канал 112. По ее словам, его спутница является бывшей девушкой убитого и причиной конфликта стала ревность.