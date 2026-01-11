Тело мужчины нашли возле подмосковного ЖК «Домодедово парк»

Тело мужчины обнаружили на улице в подмосковном Домодедове. Об этом в субботу, 10 января, сообщил корреспондент «Российской газеты» с места происшествия.
Уточняется, что инцидент произошел около ЖК «Домодедово парк». Погибшего нашли рядом с домом № 9 на Высотной улице.
— По предварительным данным, смерть наступила от множественных травм, — говорится в статье.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
7 января в подмосковном Подольске мужчина погиб, взорвав гранату около дома, когда пытался поговорить со своей супругой. Об этом сообщила Baza. Место взрыва на Юбилейной улице оцепили полицейские, чтобы обеспечить безопасность.
Мать избитого до смерти в липецком баре рассказала, что убийца ее сына — профессиональный боксер, который ранее был судим. Об этом 10 января сообщил Telegram-канал 112. По ее словам, его спутница является бывшей девушкой убитого и причиной конфликта стала ревность.