Над регионами РФ за три часа уничтожили 33 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, инциденты были зафиксированы вечером 10 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все беспилотники относились к самолётному типу и были своевременно обнаружены дежурными силами ПВО.
Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Воронежской области, где уничтожили 17 аппаратов. Ещё восемь беспилотников были перехвачены над Курской областью, пять — над Брянской, и три — над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что в Воронеже два человека пострадали в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов, сбитых средствами противовоздушной обороны.