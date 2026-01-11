Ричмонд
Над регионами РФ за три часа уничтожили 33 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за 3 часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, инциденты были зафиксированы вечером 10 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все беспилотники относились к самолётному типу и были своевременно обнаружены дежурными силами ПВО.

Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Воронежской области, где уничтожили 17 аппаратов. Ещё восемь беспилотников были перехвачены над Курской областью, пять — над Брянской, и три — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что в Воронеже два человека пострадали в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов, сбитых средствами противовоздушной обороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше