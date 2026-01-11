Ричмонд
При атаке БПЛА ВСУ на Воронеж повреждены шесть частных домов и два автомобиля

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях атаки беспилотников. По его словам, в Воронеже повреждения получили семь многоквартирных домов, включая один строящийся. В двух зданиях произошли возгорания, но их оперативно потушили.

Источник: Life.ru

Также пострадал частный сектор: в разной степени повреждены шесть частных домов. Кроме того, повреждения получили объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица спецтехники.

Гусев добавил, что непосредственную угрозу удара БПЛА для Воронежа, Нововоронежа, Борисоглебска, а также Бутурлиновского и Лискинского районов к этому моменту сняли. При этом общий режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории региона.

Ранее сообщалось, что в небе над Воронежем и ещё двумя районами области силы ПВО вместе со средствами РЭБ обнаружили и подавили 17 беспилотников. Пострадали четыре человека — три женщины и мужчина, всех доставили в больницы. У одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, у другой — проникающее ранение брюшной полости. Ещё одна женщина и мужчина отделались лёгкими порезами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

