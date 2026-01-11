У станций ПВО в Венесуэле возникли проблемы со связью во время атаки США

Станции дальнего обнаружения ПВО, развернутые в Венесуэле, во время недавних ударов США столкнулись с серьезными проблемами связи и фактически не были задействованы в отражении атаки. Об этом сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, из ‑за сбоев объекты системы противовоздушной обороны оказались изолированы от венесуэльских центров управления и не смогли полноценно участвовать в обороне Каракаса и других районов, подвергшихся ударам.