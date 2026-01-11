У станций ПВО в Венесуэле возникли проблемы со связью во время атаки США

Во время атаки США по Венесуэле возникли проблемы с управлением ПВО.
Станции дальнего обнаружения ПВО, развернутые в Венесуэле, во время недавних ударов США столкнулись с серьезными проблемами связи и фактически не были задействованы в отражении атаки. Об этом сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, из ‑за сбоев объекты системы противовоздушной обороны оказались изолированы от венесуэльских центров управления и не смогли полноценно участвовать в обороне Каракаса и других районов, подвергшихся ударам.
«Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», — сказал посол.
Дипломат уточнил, что проблемы с управлением ПВО стали одним из ключевых факторов, которые не позволили венесуэльским военным эффективно ответить на массированный удар. По его словам, часть офицеров и специалистов находилась вне мест постоянной дислокации, а восстановление устойчивых каналов связи заняло критическое время. Мелик-Багдасаров отметил, что вооруженные силы республики, как показали события последних дней, не были подготовлены к операции такого масштаба и интенсивности.
Посол подчеркнул, что руководство Венесуэлы, по его оценке, выбрало дипломатические методы реагирования на действия США, исходя из реального баланса сил. Он заявил, что за период после ударов военное командование страны приступило к разбору произошедшего и выработке мер по усилению обороны. При этом Мелик-Багдасаров указал, что любые дальнейшие шаги Каракаса будут увязаны с международно‑правовыми механизмами и позицией союзников республики.
3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто объявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в районе Каракаса и других регионов страны, квалифицировав их как акт военной агрессии. Власти ввели чрезвычайное положение.