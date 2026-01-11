В Крыму в торговом центре вспыхнул крупный пожар

В конце декабря в Сочи в Краснодарском крае произошел пожар, охвативший 1 тысячу квадратных метров в здании автосервиса. Для борьбы с огнём были задействованы 34 специалиста и 12 единиц техники. Также поступала информация об одном пострадавшем.