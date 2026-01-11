В Крыму в торговом центре вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре, который находится в посёлке Виноградном в Ялте, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
В подразделении федерального ведомства уточнили, что инцидент произошёл на объекте, расположенном на улице Красина.
«Незамедлительно к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что огнем охвачена крыша здания», — отметило управление МЧС в своём канале в мессенджере Max.
Распространение огня удалось локализовать. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Для его тушения задействовали свыше 60 человек и 20 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.
Напомним, 3 января сообщалось о пожаре, который вспыхнул в торговых павильонах, расположенных на улице 1-я Рыбная в подмосковном Сергиевом Посаде. На момент появления информации уточнялось, что, согласно предварительным сведениям, его площадь достигла 3 тыс. квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.
В конце декабря в Сочи в Краснодарском крае произошел пожар, охвативший 1 тысячу квадратных метров в здании автосервиса. Для борьбы с огнём были задействованы 34 специалиста и 12 единиц техники. Также поступала информация об одном пострадавшем.