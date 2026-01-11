Ричмонд
В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский «24 канал».

Источник: Reuters

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

