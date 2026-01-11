Опытный походник Кулеш назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых

Красноярский депутат и опытный походник Алексей Кулеш, который хорошо знает территорию, где в конце сентября пропала семья Усольцевых, сообщил, что двое взрослых и их ребенок заблудились в районе Кутурчинского Белогорья.
По его словам, в том районе сложно перемещаться, потому что «кругом мох, который покрывает камни такими большими расщелинами». Имеется там и голый курумник, который во время дождя очень скользкий, «как намыленный, плюс нет ориентиров».
— Ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя нет ориентиров. Поэтому я думаю, они не нашли тропу, по которой пришли, и начали блуждать, — поделился своим мнением Кулеш с «Российской газетой».
Семья просто заблудилась и замерзла из-за резкого похолодания, добавил он, отметив, что местность Кутурчинского Белогорья «действительно сложная».
Ни один из опрошенных свидетелей не подтвердил версию побега семьи Усольцевых, пропавших в горной тайге Красноярского края. Об этом 5 января сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального следственного ведомства Яна Сырымбетова.
27 ноября 2025 года SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала, что за несколько дней до пропажи она стала подавленной и уставшей, а за сутки до исчезновения отключила мобильный телефон и перестала выходить в Сеть, что было для нее нехарактерно.