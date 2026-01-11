Ричмонд
Telegraph: Британия хочет послать войска в Гренландию из-за США

Правительство Великобритании обсуждает с союзниками по НАТО возможность отправки войск в Гренландию для усиления безопасности острова и недопущения его присоединения к США. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Лондон может послать военные корабли и самолеты в Гренландию.

«Переговоры в рамках НАТО по укреплению безопасности в регионе продолжаются. Мы никогда не забегаем вперед, но Великобритания работает с союзниками по НАТО над усилиями по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике», — заявил источник в правительстве королевства Telegraph. Газета уточняет, что европейские государства рассчитывают за счет расширения военного присутствия альянса снять политическую напряженность вокруг статуса Гренландии.

В последние дни британские чиновники провели ряд закрытых встреч с коллегами из Франции, Германии и других стран Европы. Обсуждались сценарии, при которых страны альянса принимают на себя основную финансовую нагрузку по обеспечению безопасности североатлантического направления.

Вопрос отправки военнослужащих поднимался 8 января на встрече союзников по НАТО в Брюсселе. По итогам обсуждения Штабу объединенных сил НАТО в Европе поручили подготовить варианты повышения безопасности в Арктике. Среди них — полноценное военное развертывание в Гренландии, серия краткосрочных учений на территории острова, расширенный обмен разведданными между странами альянса, а также перераспределение оборонных расходов НАТО в пользу арктического направления.

