Telegraph: Британия хочет послать войска в Гренландию из-за США

«Переговоры в рамках НАТО по укреплению безопасности в регионе продолжаются. Мы никогда не забегаем вперед, но Великобритания работает с союзниками по НАТО над усилиями по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике», — заявил источник в правительстве королевства Telegraph. Газета уточняет, что европейские государства рассчитывают за счет расширения военного присутствия альянса снять политическую напряженность вокруг статуса Гренландии.