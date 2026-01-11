Ричмонд
«Обезумевший мужчина» убил шестерых при попытке помешать ему совершить изнасилование

В американском штате Миссисипи произошло массовое убийство, унёсшее жизни шести человек.

Как сообщает New York Post со ссылкой на представителей правоохранительных органов, 24-летний Дарика Мур открыл стрельбу в трёх разных локациях близ города Уэст-Поинт. По предварительной версии полиции, вспышка насилия была спровоцирована тем, что родственники помешали ему совершить изнасилование одной из жертв.

Среди убитых оказались его отец, дядя, трое братьев (один из которых был священнослужителем), а также семилетняя девочка. Этот инцидент стал самым массовым по количеству жертв в штате за последние почти десять лет. Подозреваемый, ранее не состоявший на учёте у полиции, предположительно действовал в одиночку.

Ранее сообщалось, что США призвали американцев срочно покинуть Венесуэлу.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

