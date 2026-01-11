ТАСС: защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции

В начале марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет. В рамках приговора районный суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе элитные объекты недвижимости. Также удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.