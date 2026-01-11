Ричмонд
ТАСС: защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Представитель защиты осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств блогера Елены Блиновской, этапированной в отряд женской ИК-1 во Владимирской области, обжаловал приговор в кассационной инстанции. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Источник: РИА "Новости"

«Один из представителей защиты осужденной Елены Блиновской подал кассационную жалобу на ее приговор», — сказал собеседник агентства.

В начале марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет. В рамках приговора районный суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе элитные объекты недвижимости. Также удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

Вместе с тем по решению Савеловского суда Блиновская была освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Позднее апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила Блиновской срок наказания на полгода, до 4,5 года. Апелляция признала в качестве смягчающих обстоятельств наличие двоих малолетних детей, а также признание вины. Также Мосгорсуд снизил ей на месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в размере 950 тыс. рублей. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

