Шесть человек погибли в результате стрельбы в Миссисипи в США

Убийцей назвали 24-летнего Дарика Мура. Сообщается, что подозреваемый убил своего отца, дядю и брата в Сидар-блаффе, к западу от Вест-Пойнта.
«Следователи сообщили, что после убийств Мур угнал грузовик брата и скрылся с места происшествия, что вызвало охоту всего округа», — сказано в публикации.
Впоследствии подозреваемый попытался совершить насильственные действия сексуального характера с одной из жертв, а потом предположительно убил семилетнего ребенка.
Потом он уехал в другое место, где предположительно застрелил двух братьев — Барри и Самуэля Брэдли. Один из них был пастором в местной церкви.
Впоследствии полиция нашла украденный грузовик. Ночью Дарика Мур был задержан. Ему грозит самое тяжкое наказание — вплоть до смертной казни.
Мур признал вину и сообщил, что действовал в одиночку. Ранее к судимости не привлекался.