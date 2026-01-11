Ричмонд
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Миссисипи в США

Шесть человек, включая семилетнюю девочку и пастора, погибли в результате стрельбы в штате Миссисипи США. Об этом 10 января сообщило издание The New York Post (NYP) со ссылкой на заявления полиции.

Источник: AP 2024

Убийцей назвали 24-летнего Дарика Мура. Сообщается, что подозреваемый убил своего отца, дядю и брата в Сидар-блаффе, к западу от Вест-Пойнта.

«Следователи сообщили, что после убийств Мур угнал грузовик брата и скрылся с места происшествия, что вызвало охоту всего округа», — сказано в публикации.

Впоследствии подозреваемый попытался совершить насильственные действия сексуального характера с одной из жертв, а потом предположительно убил семилетнего ребенка.

Потом он уехал в другое место, где предположительно застрелил двух братьев — Барри и Самуэля Брэдли. Один из них был пастором в местной церкви.

Впоследствии полиция нашла украденный грузовик. Ночью Дарика Мур был задержан. Ему грозит самое тяжкое наказание — вплоть до смертной казни.

Мур признал вину и сообщил, что действовал в одиночку. Ранее к судимости не привлекался.