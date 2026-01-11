На Ставрополье при пожаре в частном доме погибли два человека

В Ставропольском крае при ликвидации пожара в частном жилом доме было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Инцидент произошёл во время тушения возгорания, когда сотрудники экстренных служб проводили осмотр помещений. Обстоятельства пожара и причины гибели мужчины уточняются.
Позднее в ведомстве проинформировали, что в ходе дальнейших работ на месте происшествия было найдено также тело женщины. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в Сочи в Краснодарском крае произошел пожар, охвативший 1 тысячу квадратных метров в здании автосервиса. Для борьбы с огнём были задействованы 34 специалиста и 12 единиц техники.