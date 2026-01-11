Ричмонд
Военный СВО пожаловался Бастрыкину на сборы на общак

Участник спецоперации записал видеообращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На это обратил внимание военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Участник спецоперации записал видеообращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На это обратил внимание военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По словам бойца СВО, он после ранения и госпиталя поехал в отпуск к родителям в город Кумертау в Башкирии. Там военный сходил в ночной клуб, где к нему подошел неизвестный мужчина и спросил, почему он не сдает деньги с передовой в так называемый общак некоему башкиру Артуру.

После этого участника спецоперации начали избивать шесть человек. В результате он попал в больницу с переломами четырех ребер. Мужчина пожаловался, что не понимает, как ему теперь в его нынешнем состоянии возвращаться на службу.

Стешин описал данную ситуацию в Telegram-канале словом «Скотство». Он выразил надежду, что Бастрыкин обратит внимание на этот инцидент.

В ноябре 2025 года участник спецоперации из Владивостока сообщил об избиении в местной воинской части. Об этом написал портал News.vl. По словам военного по имени Станислав, когда он приехал, его завели в кабинет. Там бойца обвинили в том, чего он «не делал». В своем видеообращении он делает акцент на том, что в целом не делал ничего противозаконного.