Военный СВО пожаловался Бастрыкину на сборы на общак

В ноябре 2025 года участник спецоперации из Владивостока сообщил об избиении в местной воинской части. Об этом написал портал News.vl. По словам военного по имени Станислав, когда он приехал, его завели в кабинет. Там бойца обвинили в том, чего он «не делал». В своем видеообращении он делает акцент на том, что в целом не делал ничего противозаконного.