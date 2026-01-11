Welt: отправка войск ЕС на Украину станет поводом для нового удара «Орешника»

По словам журналиста, заявление Москвы о размещении «Орешника» нужно рассматривать как адресованный Европе сигнал предостережения. «Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», — сказал он. Ваннер отметил, что подобные формулировки в Москве традиционно используют для обозначения «красных линий», связанных с участием НАТО в конфликте.