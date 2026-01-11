Welt: отправка войск ЕС на Украину станет поводом для нового удара «Орешника»

В ФРГ полагают, что Россия готова нанести еще один удар «Орешником».
Размещение европейских войск на Украине под видом миротворцев может стать поводом для применения российского комплекса «Орешник». Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, который работает в Киеве.
По словам журналиста, заявление Москвы о размещении «Орешника» нужно рассматривать как адресованный Европе сигнал предостережения. «Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», — сказал он. Ваннер отметил, что подобные формулировки в Москве традиционно используют для обозначения «красных линий», связанных с участием НАТО в конфликте.
Корреспондент пояснил, что в политических кругах ряда стран ЕС и США сейчас идет интенсивная дискуссия о вводе на Украину многонационального контингента, в том числе под мандатом «миротворческих сил». По его словам, игнорирование позиции России в этом вопросе может завести европейские правительства в тупик и создать ситуацию, в которой Москве будет проще обосновать ответные военные меры.
В МИД России ранее неоднократно подчеркивали, что любой формат размещения войск государств — членов НАТО на Украине Москва считает категорически неприемлемым и расценивает как фактор резкой эскалации. Ведомство называло заявления о возможном вводе контингента из стран альянса подстрекательством к продолжению боевых действий и предупреждало, что подобные шаги приведут к непредсказуемым последствиям для безопасности в Европе.