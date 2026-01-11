Ричмонд
Неуравновешенный ямалец избил подростка за раскладку листовок в подъезде

В Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель избил в подъезде подростка-раскладчика. Он нанес несовершеннолетнему удары по лицу и телу. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Мужчина напал на подростка со спины.

«Сегодня днем ребенок раскладывал рекламные листовки по адресу: мкр Мирный, дом 4, корп 1, в первом подъезде на первом этаже. В это время на него со спины набросился здоровенный мужик», — сообщил подписчик telegram-канала «Черное и Белое Новый Уренгой».

Он указал, что нападавший якобы держал в руках нож и наносил удары ребенку. Автор попросил у жителей помощи в поиске дебошира.

В городском ОМВД сообщили, что информация о наличии холодного оружия у нападавшего не подтвердилась. Полицейские зафиксировали телесные повреждения у подростка, они расцениваются как незначительные ушибы. Личность мужчины устанавливается.