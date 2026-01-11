DM: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию

Операция разрабатывается после военной спецоперации в Венесуэле 3 января.
Президент США Дональд Трамп распорядился передать задание по разработке плана военного вторжения в Гренландию. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail со ссылкой на источники в дипломатических и силовых структурах.
Политические сторонники жесткого курса в окружении Трампа настаивают на скорости принятия решений после успешной, по их оценке, операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. «Президент поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов сопротивляется этому», — передает издание The Daily Mail. В окружении главы Белого дома также рассчитывают с помощью силового давления отвлечь внимание избирателей от состояния американской экономики перед выборами в конгресс, по итогам которых Республиканская партия рискует утратить контроль над палатами.
«Они пытались отвлечь Трампа, говоря о менее спорных мерах, таких как перехват российских “кораблей-призраков” — тайной сети из сотен судов, используемых Москвой для обхода западных санкций, — или нанесение удара по Ирану», — сообщил один из источников издания. Британские дипломаты, на которых ссылается издание, провели аналитические военные учения по так называемому «сценарию эскалации», в рамках которого Белый дом использует военную силу или «политическое принуждение» для разрыва связей Гренландии с Данией.
Ранее Трамп уже высказывал особый интерес к Гренландии, подчеркивая ее значение для национальной безопасности США и отрицая исключительно сырьевой интерес. В новой Стратегии нацбезопасности Вашингтон провозгласил все западное полушарие своей «вотчиной», а сам президент публиковал ролики с обещаниями защитить Гренландию от России.