DM: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию

«Они пытались отвлечь Трампа, говоря о менее спорных мерах, таких как перехват российских “кораблей-призраков” — тайной сети из сотен судов, используемых Москвой для обхода западных санкций, — или нанесение удара по Ирану», — сообщил один из источников издания. Британские дипломаты, на которых ссылается издание, провели аналитические военные учения по так называемому «сценарию эскалации», в рамках которого Белый дом использует военную силу или «политическое принуждение» для разрыва связей Гренландии с Данией.