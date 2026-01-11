В США ищут очень умных и непредсказуемых обезьян

Власти города Сент-Луис в штате Миссури уже несколько дней ведут поиск обезьян, неожиданно появившихся на территории округа.
Как сообщил представитель местного департамента здравоохранения Джастин Хаузер, происхождение животных остаётся неизвестным. Приматы, идентифицированные как верветки, были замечены в количестве «нескольких» особей, но их точное число не установлено.
Хаузер отметил, что, несмотря на высокий интеллект и общительность, эти животные в состоянии стресса могут вести себя непредсказуемо и проявлять агрессию. Операция по их обнаружению и поимке продолжается.
