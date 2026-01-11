В Приморье женщина разбила стекло на двери скорой из-за отказа назвать пациента

В Уссурийске во дворе дома на улице Ушакова женщина устроила выяснение отношений с водителем бригады скорой помощи. Она хотела узнать, от какого именно жильца поступил вызов. Врачи и водители скорой, как известно, не имеют права разглашать такую информацию — это прямое нарушение медицинской этики и закона. Получив отказ, неизвестная перешла к агрессивным действиям, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В порыве гнева женщина повредила стекло водительской двери специализированного автомобиля. Очевидцы вызвали полицию.
Правоохранители установили личность женщины — ею оказалась 50-летняя местная жительница, — нашли ее и доставили в отдел для разбирательства. Сейчас по факту случившегося проводится проверка: выясняются все детали инцидента, оценивается размер ущерба, нанесенного спецтранспорту.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнули в УМВД России по Приморью.