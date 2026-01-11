Программист на миллион: аферист обманул доверчивую хабаровчанку

Однако женщина не захотела платить переводом: у мастера не была подключена система быстрых платежей, поэтому банковская комиссия составила почти 500 рублей. Клиентка предложила наличный расчет, мастер же отказался и попросил у нее смартфон — дескать, сам все настроит и перевод пройдет без комиссий.