Программист на миллион: аферист обманул доверчивую хабаровчанку

Вызов «мастера» обошёлся женщине в один миллион рублей.

Источник: AmurMedia

В последнюю неделю новогодних каникул жертвой мошенников стала 49-летняя жительница региона. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, услуги программиста на дом обошлись ей в 1 млн рублей.

Женщина подарила себе на Новый год ноутбук — купила технику в магазине, но без предустановленных программ. Для настройки гаджета она решила вызвать компьютерного мастера.

«На доске объявлений около подъезда я увидела брошюру с номером телефона мастера по установке компьютерных программ. Связавшись с программистом, мы договорились с ним о встрече у меня дома», — делится пострадавшая.

Специалист пришел, установил программное обеспечение, объяснил, как его использовать, настроил выход в Интернет. Плату за свои услуги предложил перевести на его карту.

Однако женщина не захотела платить переводом: у мастера не была подключена система быстрых платежей, поэтому банковская комиссия составила почти 500 рублей. Клиентка предложила наличный расчет, мастер же отказался и попросил у нее смартфон — дескать, сам все настроит и перевод пройдет без комиссий.

Доверчивая женщина отдала телефон, специалист что-то понажимал, вернул его и распрощался.

«Позже я решила проверить свой банковский счет и не поверила своим глазам: этот лжец перевел себе все мои сбережения. Дозвониться до него я не смогла, абонент меня заблокировал», — сообщила пострадавшая.

Ушлый «компьютерный мастер» снял со счета женщины 1 млн рублей. Однако насладиться успехом ему не удалось: по факту мошенничества возбудили уголовное дело и установили подозреваемого. Им оказался хабаровчанин, уже имеющий богатый криминальный опыт.