NYP: при стрельбе в штате Миссисипи погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек, в том числе ребёнок, стали жертвами инцидентов со стрельбой в американском штате Миссисипи, написала газета New York Post (NYP) со ссылкой на местное управление полиции.
«Обезумевший мужчина убил шестерых человек, в том числе семилетнюю девочку, эта стрельба стала самой массовой в Миссисипи за почти десятилетие», — отмечается в публикации.
Полицейские уточнили, что подозреваемым является 24-летний Дарика Мур. Согласно версии правоохранительных органов, мужчина устроил стрельбу в трех разных районах недалеко от города Уэст-Поинт.
Преступник открыл огонь по людям, когда ему помешали изнасиловать одну из жертв. По предварительным данным, в результате стрельбы, в частности, погибли отец, дядя и трое братьев Мура, один из которых являлся священником.
Предполагается, что подозреваемый действовал в одиночку. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.
Напомним, 7 января в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) произошла стрельба во время похорон. В результате инцидента в парке возле часовни погибли как минимум два человека. Также сообщалось ещё о шести пострадавших.
В конце декабря мужчина открыл огонь в офисе шерифа округа Шошоне в городе Уоллес в американском штате Айдахо. При стрельбе получили ранения по меньшей мере два человека.