NYT: Трамп выбирает вариант атаки по Ирану

Дональд Трамп обдумывает варианты нападения на Иран из-за протестов в стране.
Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану в ответ на силовое подавление протестов в этой стране. Об этом сообщили несколько американских чиновников в разговоре с The New York Times.
«Трамп еще не принял окончательного решения, но, по словам официальных лиц, он всерьез рассматривает возможность санкционирования удара в ответ на попытки иранского режима подавить демонстрации, вызванные широко распространенными экономическими недовольствами», — передают авторы материала, ссылаясь на источники.
По их данным, в последние дни в Белом доме прошли закрытые брифинги, на которых президенту представили обновленные варианты действий, в том числе удары по объектам в Тегеране, не относящимся к военной инфраструктуре. Обсуждение потенциального военного сценария связано с реакцией Вашингтона на массовые протесты в Иране, вызванные экономическими проблемами.
Администрация США опасается жесткого разгона акций и большого числа жертв среди гражданского населения. Однако Трамп пока окончательно не принял решение.
Ранее тот уже публично предупреждал Тегеран о «жестком вмешательстве» в ситуацию вокруг протестов, сообщает «Национальная служба новостей». Он заявлял, что США готовы отреагировать в случае силового разгона демонстраций. На днях в Иране вспыхнули массовые протесты граждан против властей, передает телеканал «Царьград». На улицы вышли сотни тысяч людей. Сообщается о десятках жертвах.