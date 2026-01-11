Ричмонд
В Приморье спасатели потушили горящий трехэтажный дом

Пожарные боролись с огнем более трех часов.

Источник: Комсомольская правда

10 января в приморском городе Артеме загорелся трехэтажный частный жилой дом. Пожар произошел в семь вечера в микрорайоне Глобус, пишет «КП — Дальний Восток».

Картина, которую застали спасатели по прибытии, была напряженной: горела крыша и пристройка к дому. Площадь возгорания изначально оценивалась в 400 квадратных метров, а в процессе тушения произошло частичное обрушение кровли, что осложнило работу спасателей.

В борьбу с огнем было вовлечено 6 единиц специальной техники и 22 человека личного состава. К 22:25 пожар был полностью потушен. Уточненная площадь возгорания составила около 250 квадратов.

В результате происшествия не пострадал ни один человек. Ни погибших, ни травмированных нет.

Для установления причин трагедии дознаватели МЧС России уже проводят проверку. Ситуацию взяла на особый контроль и прокуратура Артемовского городского округа. Надзорное ведомство будет следить за соблюдением жилищных прав пострадавших граждан, ходом доследственной проверки и установлением всех обстоятельств, которые привели к пожару.

Ранее мы писали, что на пожаре в Михайловском округе Приморья погиб мужчина.