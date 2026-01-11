Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В штате Миссури разыскивают обезьян, которых заметили на улицах

В Сент-Луисе призвали жителей не приближаться к потерявшимся обезьянам и не пытаться их поймать.

Источник: Аргументы и факты

Власти города Сент-Луиса в американском штате Миссури несколько дней разыскивают обезьян, которых жители ранее заметили на улицах, сообщили журналистам в местном департаменте здравоохранения.

«На данный момент мы не знаем, откуда взялись эти животные», — сказал сотрудник ведомства Джастен Хаузер, которого цитирует филиал телеканала NBC News.

Власти считает, что эти приматы относятся к виду верветок, которые распространены в Восточной Африке. Остаётся неизвестным, сколько именно обезьян находятся на воле. Подтверждена информация лишь о нескольких таких случаях.

Хаузер предупредил об опасности, которую указанные животные могут представлять для людей.

«Они очень умны и общительны, но в состоянии стресса могут быть непредсказуемыми или агрессивными», — подчеркнул работник депздрава.

Специалист добавил, что жителям не следует приближаться к приматам или пытаться поймать их.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 января в Морристауне в американском штате Нью-Джерси сотрудники правоохранительных органов задержали обезьяну, которая ворвалась в музыкальный магазин и устроила там погром. В публикации газеты New York Post отмечалось, что животное разбило все гитары. Несмотря на то, что сигнал поступил рано утром, обезьяну смогли схватить только вечером.