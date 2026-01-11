В штате Миссури разыскивают обезьян, которых заметили на улицах

Напомним, ранее сообщалось, что 4 января в Морристауне в американском штате Нью-Джерси сотрудники правоохранительных органов задержали обезьяну, которая ворвалась в музыкальный магазин и устроила там погром. В публикации газеты New York Post отмечалось, что животное разбило все гитары. Несмотря на то, что сигнал поступил рано утром, обезьяну смогли схватить только вечером.