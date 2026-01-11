В штате Миссури разыскивают обезьян, которых заметили на улицах

Власти города Сент-Луиса в американском штате Миссури несколько дней разыскивают обезьян, которых жители ранее заметили на улицах, сообщили журналистам в местном департаменте здравоохранения.
«На данный момент мы не знаем, откуда взялись эти животные», — сказал сотрудник ведомства Джастен Хаузер, которого цитирует филиал телеканала NBC News.
Власти считает, что эти приматы относятся к виду верветок, которые распространены в Восточной Африке. Остаётся неизвестным, сколько именно обезьян находятся на воле. Подтверждена информация лишь о нескольких таких случаях.
Хаузер предупредил об опасности, которую указанные животные могут представлять для людей.
«Они очень умны и общительны, но в состоянии стресса могут быть непредсказуемыми или агрессивными», — подчеркнул работник депздрава.
Специалист добавил, что жителям не следует приближаться к приматам или пытаться поймать их.
Напомним, ранее сообщалось, что 4 января в Морристауне в американском штате Нью-Джерси сотрудники правоохранительных органов задержали обезьяну, которая ворвалась в музыкальный магазин и устроила там погром. В публикации газеты New York Post отмечалось, что животное разбило все гитары. Несмотря на то, что сигнал поступил рано утром, обезьяну смогли схватить только вечером.