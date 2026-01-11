Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из горящего магазина в Ялте спасли двух кошек

Двух кошек удалось спасти во время пожара в торговом здании в Ялте. Возгорание произошло в магазине «Доброцен» в посёлке Виноградное на улице Красина. Когда огонь охватил крышу здания, сотрудники и очевидцы вынесли животных из задымлённого помещения.

Источник: Life.ru

О спасении животных в соцсетях рассказала местная жительница София — дочь директора магазина. По её словам, одну кошку забрали другие сотрудники, а рыжего кота приютили сразу после эвакуации. Животное уже накормили, сейчас оно находится в безопасности и чувствует себя нормально.

Пожар был локализован на площади около тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС Крыма, пострадавших среди людей нет. К ликвидации возгорания привлекли более 60 спасателей и 20 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Ранее Life.ru писал о судьбе львицы, спасённой из квартиры блогера в «Москва-Сити». Хищницу с тяжёлыми травмами и вирусной лейкемией передали в подмосковный парк «Земля прайда», где она проходит лечение и постепенно восстанавливается. Несмотря на серьёзное состояние, животное стало активнее и уверенно идёт на поправку.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.