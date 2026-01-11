Из горящего магазина в Ялте спасли двух кошек

О спасении животных в соцсетях рассказала местная жительница София — дочь директора магазина. По её словам, одну кошку забрали другие сотрудники, а рыжего кота приютили сразу после эвакуации. Животное уже накормили, сейчас оно находится в безопасности и чувствует себя нормально.
Пожар был локализован на площади около тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС Крыма, пострадавших среди людей нет. К ликвидации возгорания привлекли более 60 спасателей и 20 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
Ранее Life.ru писал о судьбе львицы, спасённой из квартиры блогера в «Москва-Сити». Хищницу с тяжёлыми травмами и вирусной лейкемией передали в подмосковный парк «Земля прайда», где она проходит лечение и постепенно восстанавливается. Несмотря на серьёзное состояние, животное стало активнее и уверенно идёт на поправку.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.