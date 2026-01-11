Ричмонд
+13°
переменная облачность
Роковой сон сбылся: Разбился самолёт с колумбийским певцом Хименесом

Колумбийский поп-певец Йеисон Хименес погиб вместе с участниками группы при крушении частного самолёта в Колумбии. Об этом сообщила газета El Tiempo. Трагедия произошла вскоре после вылета борта из аэропорта города Пайпа.

Источник: Life.ru

Борт с Йеисоном Хименесом не набрал высоту и вспыхнул после взлёта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / colombiaalaire.

По предварительным данным, самолёт не смог набрать высоту к концу взлётно-посадочной полосы, после чего вспыхнул. На борту находились сам артист и его музыканты. Они направлялись в аэропорт Медельина, откуда планировали продолжить путь в город Маринилья, где у группы было запланировано выступление.

Особый резонанс трагедии придал тот факт, что Хименес недавно уже чудом избежал гибели в авиакатастрофе. После того инцидента певец признавался в интервью, что ему трижды снился один и тот же сон, в котором он и его группа погибают при крушении самолёта. Эти слова после трагедии активно обсуждают поклонники артиста в соцсетях. Обстоятельства катастрофы выясняются, официальные причины происшествия пока не названы.

Ранее Life.ru писал, что друзья рэпера Shumak рассказали о тревожных событиях, которые предшествовали его гибели. По их словам, музыкант оказался втянут в конфликт и в последние дни выглядел подавленным и замкнутым. Тело 23-летнего артиста нашли в его квартире в Москве, обстоятельства смерти продолжают выяснять следователи.

