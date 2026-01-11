Роковой сон сбылся: Разбился самолёт с колумбийским певцом Хименесом

Борт с Йеисоном Хименесом не набрал высоту и вспыхнул после взлёта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / colombiaalaire.
По предварительным данным, самолёт не смог набрать высоту к концу взлётно-посадочной полосы, после чего вспыхнул. На борту находились сам артист и его музыканты. Они направлялись в аэропорт Медельина, откуда планировали продолжить путь в город Маринилья, где у группы было запланировано выступление.
Особый резонанс трагедии придал тот факт, что Хименес недавно уже чудом избежал гибели в авиакатастрофе. После того инцидента певец признавался в интервью, что ему трижды снился один и тот же сон, в котором он и его группа погибают при крушении самолёта. Эти слова после трагедии активно обсуждают поклонники артиста в соцсетях. Обстоятельства катастрофы выясняются, официальные причины происшествия пока не названы.
