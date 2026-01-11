На Украине расформированы иностранные батальоны.
Интернациональный легион территориальной обороны Украины официально прекратил существование, его подразделения расформированы и включены в другие структуры ВСУ. Об этом сообщает MilitaryLand.
«Расформирование [Интернационального легиона] прошло хаотично и разрушило боеспособные коллективы», — передают журналисты, ссылаясь на заявление заместителя командира 2-го Интернационального легиона Андрей Спивка, которого, по его словам, после критики практически сразу сняли с должности и отправили выполнять задачи в противоположный конец страны. Как отмечают авторы материала, решение о реорганизации затронуло все четыре батальона легиона, созданного в начале конфликта по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для привлечения иностранных добровольцев.
Ранее издание и другие ресурсы сообщали, что перевод иностранцев из тыловых и учебных позиций в штурмовые подразделения привел к протестам и отказам с их стороны от выполнения задач. Отмечалось, что иностранцев в целом первыми отправляют в наступление. Связано это и с тем, что контракт с ВСУ не предусматривает одностороннего расторжения, а обращения к посольствам их стран не давали результатов.
О планах Киева по расформированию иностранных подразделений сообщалось ранее: по данным украинских и западных СМИ, четыре части Сухопутных войск ВСУ, сформированные из иностранных добровольцев, подлежали упразднению с переводом личного состава в штурмовые части.