На Украине расформированы все иностранные легионы

Ранее издание и другие ресурсы сообщали, что перевод иностранцев из тыловых и учебных позиций в штурмовые подразделения привел к протестам и отказам с их стороны от выполнения задач. Отмечалось, что иностранцев в целом первыми отправляют в наступление. Связано это и с тем, что контракт с ВСУ не предусматривает одностороннего расторжения, а обращения к посольствам их стран не давали результатов.