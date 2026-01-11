Ричмонд
Сенатор Пушков припомнил НАТО старые грехи на фоне притязаний США на Гренландию

Сенатор Алексей Пушков на фоне слухов вокруг планов США по Гренландии напомнил НАТО о нарушениях международного права в Югославии, Ливии и Сирии. Таким образом он уличил европейские страны в лицемерии. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают президента США Дональда Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН», — написал Пушков, уточнив, что европейские государства, которые сегодня призывают Вашингтон соблюдать международно-правовые нормы, сами ранее игнорировали их при поддержке военных операций Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что Москва еще тогда предупреждала США и их союзников о последствиях подобных действий, однако эти сигналы были проигнорированы. Например, Пушков напомнил, что в ходе конфликта вокруг Косово были, по его оценке, грубо нарушены Устав ООН и резолюция Генассамблеи 1244, закреплявшая принадлежность края Югославии.

Ранее в интервью The New York Times Трамп заявил, что его не устроит никакая модель будущего устройства Гренландии, кроме варианта фактического «владения» островом США, и прямо увязал это с национальной безопасностью. Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники сообщил, что глава Белого дома поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить план по захвату Гренландии, опасаясь усиления России и Китая в Арктике.

