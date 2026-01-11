«Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают президента США Дональда Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН», — написал Пушков, уточнив, что европейские государства, которые сегодня призывают Вашингтон соблюдать международно-правовые нормы, сами ранее игнорировали их при поддержке военных операций Североатлантического альянса.