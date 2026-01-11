Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колумбии в авиакатастрофе погиб певец Йейсон Хименес

Управление гражданской авиации Колумбии сообщило, что в самолёт, в котором летел певец Хименес, упал в департаменте Бояка.

Источник: Аргументы и факты

Популярный в Колумбии певец Йейсон Хименес и участники его музыкальной группы погибли при крушении частного самолёта, сообщили местные средства массовой информации.

Управление гражданской авиации страны отметило, что воздушное судно с регистрационным номером N325FA упало в департаменте Бояка между городами Пайпа и Дуита.

«Самолёт, на борту которого находились шесть человек — пилот, второй пилот и четыре пассажира, — зарегистрировал маршрут полёта в Медельин», — уточнили в ведомстве.

При старте аппарату не удалось набрать скорость и оторваться от земли. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. После самолёт перевернулся и загорелся. Место инцидента оцепили.

Расследование причин катастрофы уже началось. Управление гражданской авиации пообещало позже обнародовать дополнительную информацию.

Напомним, в середине декабря в центральной части Мексики потерпел крушение бизнес-джет Cessna Citation III. Он направлялся из Акапулько (штат Герреро) и разбился недалеко от международного аэропорта города Толука (столица штата Мехико). Сообщалось о по меньшей мере шести погибших. Всего в самолёте находились восемь пассажиров и два члена экипажа.

В середине октября в американском городе Форт-Уэрт в штате Техас упал легкомоторный самолёт Beechcraft King Air. В результате падения фрагментов воздушного судна загорелись несколько автомобилей, находившихся на земле.