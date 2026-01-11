В Колумбии в авиакатастрофе погиб певец Йейсон Хименес

Напомним, в середине декабря в центральной части Мексики потерпел крушение бизнес-джет Cessna Citation III. Он направлялся из Акапулько (штат Герреро) и разбился недалеко от международного аэропорта города Толука (столица штата Мехико). Сообщалось о по меньшей мере шести погибших. Всего в самолёте находились восемь пассажиров и два члена экипажа.