С главы банды «амазонок» Тарвердиевой и дочери взыскивают пять миллионов рублей

Банда орудовала на юге страны в 2007—2013 годах. Следствие установило, что Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники — сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили и убивали людей в Ростовской области, Ставропольском крае и Калмыкии. Суд в феврале 2023 года назначил членам «банды амазонок» Тарвердиевым по 25 лет тюрьмы.