С главы банды «амазонок» Тарвердиевой и дочери взыскивают пять миллионов рублей

С главаря группировки «амазонок» Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории, которые были осуждены за разбои на юге РФ, взыскивают почти пять миллионов рублей ущерба от преступлений. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщило РИА Новости, ссылаясь на материалы судебных приставов.
В 2018 и 2024 годах в отношении главы банды было возбуждено 17 исполнительных производств по взысканию «материального ущерба по ГК России, нанесенного физическим или юридическим лицам», ущерба от преступлений, процессуальных издержек в доход государства и других имущественных требований. Общая сумма с Тарвердиевой превышает четыре миллиона рублей.
На ее дочь Викторию в 2024 году было заведено пять исполнительных производств. С нее взыскано около 953 тысяч рублей за «ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам». В общей сложности женщины должны около 4,9 миллиона рублей, говорится в статье.
Банда орудовала на юге страны в 2007—2013 годах. Следствие установило, что Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники — сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили и убивали людей в Ростовской области, Ставропольском крае и Калмыкии. Суд в феврале 2023 года назначил членам «банды амазонок» Тарвердиевым по 25 лет тюрьмы.
Основной костяк банды состоял из женщин, а ее почерк отличался особой жестокостью. Среди их жертв — дети, женщины и полицейские. Убивали из-за всего: курток, сапог или продуктов. Чем были известны, как действовали и как были пойманы члены самой жестокой женской группировки в стране — в материале «Вечерней Москвы».