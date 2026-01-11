Ричмонд
Торнадо с ураганным ветром перевернул самолёты и разнёс центр города в Греции

Мощный торнадо обрушился на греческий город Александруполис вечером 10 января, причинив серьёзный ущерб городской инфраструктуре. Как сообщил телеканал ERT-news, скорость порывов ветра достигала 154,5 км/ч, стихия прошлась по центральным районам и территории местного аэропорта.

В аэропорту Демокритос сильнейший ветер перевернул сразу три учебных самолёта и повредил припаркованные автомобили. Несмотря на разрушения, воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, отмен рейсов не зафиксировано. Ущерб нанесён и порту города — на берег выбросило несколько лодок.

По данным Национальной обсерватории Афин, торнадо бушевал около 15 минут. За это время были повалены более 15 деревьев на центральных и прибрежных проспектах, сорваны навесы, разбиты витрины магазинов, опрокинуты мусорные контейнеры, столы и уличная мебель. Деревья перекрывали дороги и падали на автомобили, однако, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru писал, что в немецком Люнебурге из-за снега и гололёда произошло более 55 ДТП. Ледяной дождь и сильные осадки привели к массовым авариям, в том числе на крупных автомагистралях.

