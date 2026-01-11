Торнадо с ураганным ветром перевернул самолёты и разнёс центр города в Греции

По данным Национальной обсерватории Афин, торнадо бушевал около 15 минут. За это время были повалены более 15 деревьев на центральных и прибрежных проспектах, сорваны навесы, разбиты витрины магазинов, опрокинуты мусорные контейнеры, столы и уличная мебель. Деревья перекрывали дороги и падали на автомобили, однако, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.