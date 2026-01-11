Ричмонд
Венесуэла высказалась о заявлениях США об опасной обстановке в стране

Власти Венесуэлы опровергли заявления США о якобы небезопасной обстановке в республике и наличии вооруженных формирований на блокпостах. Об этом говорится в официальном сообщении боливарианского правительства. Его разместил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль Пинто.

Венесуэла опровергла слова США о небезопасности в стране.

«Министерство иностранных дел Венесуэлы отмечает, что предупреждение о безопасности, выпущенное госдепартаментом США, основано на домыслах, направленных на формирование восприятия риска, которого в действительности не существует», — сказано в заявлении венесуэльских властей. Там отмечают, что вся территория страны находится в состоянии полного спокойствия, мира и стабильности.

Правительство Венесуэлы заявляет, что населенные пункты, транспортные магистрали, контрольно-пропускные пункты и элементы национальной системы безопасности работают в штатном режиме. Отдельно подчеркивается, что все виды вооружений Венесуэлы находятся под контролем государственных структур.

Ранее посольство США в Венесуэле распространило предупреждение для американцев, в котором указало, что вооруженные формирования, известные как «колективос», якобы устанавливают блокпосты в поисках граждан США и сторонников Вашингтона. Отношения между странами накалились после того, как в начале января США провели в Венесуэле военную операцию, захватив президента страны Николаса Мадуро. Ему предъявили обвинения по делу о «наркотерроризме». После этого верховный суд Венесуэлы временно возложил исполнение обязанностей президента на вице-президента Дельси Родригес.

