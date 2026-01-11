В Иркутске разыскивают подозреваемого в преступлении. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел в подъезде дома на улице Баррикад.
— Лицо предполагаемого преступника попало на камеры видеонаблюдения, — уточнили в полиции.
Разыскиваемого человека призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний.
Если вы знаете что-либо о местонахождении неизвестного, необходимо связаться с дежурной частью отдела полиции № 6 по телефону 8 (3952)21−36−00 или с ответственным сотрудником по номеру 8 (924)825−42−72.
