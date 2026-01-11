«Никого не оставлять в живых»: посол РФ раскрыл пугающие детали захвата Мадуро

Операция США в Венесуэле проходила очень жестоко, заявил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены в ходе «очень жестокой» силовой операции. Об этом заявил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, американцы в ходе штурма вели огонь по всему, что видят.
«Настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть, это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала», — заявил посол Мелик-Багдасаров в эфире программы Соловьев Live.
Сама атака США по Венесуэле произошла 3 января. В результате нее был захвачен президент страны Николас Мадуро вместе с супругой. Причем потом посол РФ уточнил, что жена венесуэльского лидера Силия Флорес сама решила отправиться вместе с мужем в момент его захвата. Также сообщалось, что в момент атаки американцев по Венесуэле системы ПВО не сработали.