Популярный поп-певец разбился на частном самолете

В Колумбии разбился самолет, в результате крушения погиб музыкант Йеисон Хименес.
Колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкального коллектива погибли при крушении частного самолета в департаменте Бояка. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Колумбии, передает El Tiempo.
«Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек — пилот, второй пилот и четыре пассажира, — зарегистрировал маршрут полета в Медельин», — отмечается в материале. На борту никто не выжил, среди пассажиров находился один из самых популярных современных исполнителей колумбийской популярной музыки Йейсон Хименес и несколько музыкантов его коллектива.
Известно, что самолет выполнял частный рейс и вылетал с аэродрома в Бояка. По предварительной информации, при разбеге по взлетной полосе воздушное судно не смогло набрать необходимую скорость и оторваться от земли, после чего выкатилось за пределы взлетной полосы, перевернулось и загорелось.
Йейсон Хименес родился 26 июля 1991 года в городе Мансанарес, департамент Кальдас. Он известен как исполнитель и автор песен в жанре популярной колумбийской музыки. Особенно он приобрел широкую известность в Латинской Америке. Артист активно гастролировал, участвовал в телешоу и музыкальных фестивалях, его концерты собирали большие залы в Колумбии и за ее пределами.