Популярный поп-певец разбился на частном самолете

«Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек — пилот, второй пилот и четыре пассажира, — зарегистрировал маршрут полета в Медельин», — отмечается в материале. На борту никто не выжил, среди пассажиров находился один из самых популярных современных исполнителей колумбийской популярной музыки Йейсон Хименес и несколько музыкантов его коллектива.