WP: четыре выпущенные по Нигерии ракеты США не сдетонировали

Нигерийские чиновники сказали газете, что одна из ракет упала на жилые дома, еще две — в поле. Четвертая была найдена в лесу. Причины, по которым четверть запущенных ракет не взорвались, неясны.
Африканское командование ВС США сообщило об ударах по анклавам террористов в Нигерии 25 декабря 2025 года. Операцию там оценили как успешную.
