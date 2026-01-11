В Гонконге произошел пожар в жилом многоэтажном здании

В ходе операции было эвакуировано более 300 жильцов — 320 человек. Этот инцидент стал уже вторым случаем с гибелью людей при пожаре в высотном здании Гонконга за короткий срок: 4 января при возгорании в другом жилом доме погиб один человек, пострадали восемь, а около 270 жителей были выведены из здания.