В Европе испугались обмена Гренландии на Украину

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине», — говорится в материале американских журналистов. По словам одного из высокопоставленных представителей Белого дома, пока о таком сценарии речи не идет, но он не исключил, что позиция Вашингтона может измениться. По данным собеседников издания, обсуждения ведутся неформально, однако сама идея возможного «обмена» уже вызывает тревогу в Брюсселе и европейских столицах.