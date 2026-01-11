В Европе испугались обмена Гренландии на Украину

ЕС опасается, что Трамп может организовать сделку по обмену вокруг Украины и Гренландии.
Президент США Дональд Трамп может попытаться получить контроль над Гренландией в рамках широкой сделки по Украине, этого опасаются в ряде структур Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico.
«Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине», — говорится в материале американских журналистов. По словам одного из высокопоставленных представителей Белого дома, пока о таком сценарии речи не идет, но он не исключил, что позиция Вашингтона может измениться. По данным собеседников издания, обсуждения ведутся неформально, однако сама идея возможного «обмена» уже вызывает тревогу в Брюсселе и европейских столицах.
Интерес Трампа к Гренландии озвучивался неоднократно. Затем он усилился в начале 2026 года после того, как США провели военную операцию в Венесуэле. Ранее британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники писал, что президент США поручил разработать план по установлению контроля над островом. Газета Telegraph сообщала, что Евросоюз готовит пакет ответных мер против американских компаний на случай, если США не откажутся от притязаний на Гренландию.