Пожар в магазине в Ялте полностью потушили

Пожар в магазине в Ялте полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее крымское управление ведомства информировало, что возгорание на площади около тысячи квадратных метров тушили в торговом объекте, при этом данных о пострадавших не поступало.
В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС завершили работы по ликвидации пожара в торговом здании. Причины возгорания предстоит установить дознавателям.
Напомним, 3 января сообщалось о пожаре, который вспыхнул в торговых павильонах, расположенных на улице 1-я Рыбная в подмосковном Сергиевом Посаде. На момент появления информации уточнялось, что, согласно предварительным сведениям, его площадь достигла 3 тыс. квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.