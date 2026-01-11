Пожар в магазине в Ялте полностью потушили

Напомним, 3 января сообщалось о пожаре, который вспыхнул в торговых павильонах, расположенных на улице 1-я Рыбная в подмосковном Сергиевом Посаде. На момент появления информации уточнялось, что, согласно предварительным сведениям, его площадь достигла 3 тыс. квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.