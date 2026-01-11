В Греции мощный торнадо опрокинул самолеты, машины и разнес центр города

Сильный торнадо обрушился на греческий город Александруполис вечером 10 января, причинив значительный ущерб городской инфраструктуре. Телеканал ERT-news сообщил, что скорость порывов ветра достигала 154,5 километра в час. Стихия прошлась по центральным районам и территории местного аэропорта.
В аэропорту «Демокритос» сильный ветер перевернул три учебных самолета и повредил припаркованные автомобили. Воздушная гавань продолжает функционировать в штатном режиме, отмены рейсов не фиксировались. Повреждения получили и объекты порта, где на берег были выброшены несколько лодок.
По данным Национальной обсерватории Афин, торнадо продолжался около 15 минут. За это время было повалено более 15 деревьев на центральных и прибрежных проспектах, сорваны навесы, разбиты витрины торговых точек, опрокинуты мусорные контейнеры, столы и уличная мебель.
Деревья перекрывали проезжую часть и падали на автомобили, при этом пострадавших не зафиксировано.
Ранее в Испании засняли, как три водяных смерча одновременно обрушились на пляж.