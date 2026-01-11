В Греции мощный торнадо опрокинул самолеты, машины и разнес центр города

В аэропорту «Демокритос» сильный ветер перевернул три учебных самолета и повредил припаркованные автомобили. Воздушная гавань продолжает функционировать в штатном режиме, отмены рейсов не фиксировались. Повреждения получили и объекты порта, где на берег были выброшены несколько лодок.