В Пермском крае похоронили погибших при крушении вертолета земляков

В Бардымском округе Прикамья похоронили погибших Ильяса Гимадутдинова и Эльмира Конякова. О прошедшей 9 января церемонии прощания сообщили окружные власти.
Трагедия оборвала жизни двух земляков днем 7 января. Частный вертолет рухнул на территории базы отдыха «Ашатли Парк». Воздушное судно зацепилось за зиплайн — стальной натянутый над горнолыжным спуском канат. Вертолет перевернулся в воздухе и упал на землю, пилот с пассажиром погибли.
Ильяса Гимадутдинова из села Елпачиха земляки будут помнить как доброго и отзывчивого человека. Предприниматель самоотверженно помогал бойцам в зоне проведения СВО и поддерживал жителей всего округа. Эльмира Конякова запомнят мужественным и надежным, верным сыном своей земли.
«Их уход — невосполнимая утрата для семей, друзей и всего Бардымского округа. Пусть Всевышний примет их в Раю, а родным и близким дарует силы пережить эту тяжелейшую утрату. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в некрологе местной администрации.