Благодарность Трампа и рекомендация американцам покинуть страну: что сейчас происходит между США и Венесуэлой

После захвата Мадуро отношения между странами начали серьезно меняться.
Гражданам Соединенных Штатов рекомендовано покинуть Венесуэлу, следует из заявления посольства США. Поводом для этого послужили сообщения о дружинниках в этой латиноамериканской стране, которые якобы разыскивают американцев.
В свою очередь Венесуэльские власти опровергли подобные заявления о нестабильной и небезопасной ситуации в стране. Как заявил глава МИД Венесуэлы Иван Гиль Пинто, Вашингтон основывает свои предостережения на предположениях, цель которых — сформировать искаженное представление о несуществующих угрозах.
На этом фоне в Венесуэле начали освобождать политзаключенных, за что местные власти получили благодарность от главы Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, Вашингтон планирует снять часть ограничений с Каракаса для продажи венесуэльской нефти. Новые подробности отношений между США и Венесуэлой — в материале URA.RU.
Американцев просят покинуть Венесуэлу.
Посольство США заявило, что американцев в Венесуэле якобы разыскивают дружинники.
В стране действуют дружинники, которые организуют блокпосты с целью поиска граждан США и местных жителей, поддерживающих Соединенные Штаты. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Венесуэле.
«Есть сообщения о том, что группы вооруженных формирований, известных как “колективос”, устанавливают блокпосты на дорогах и обыскивают автомобили в поисках доказательства гражданства США или поддержки США», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте американского посольства в Венесуэле.
В связи с этим американским гражданам, находящимся на территории Венесуэлы, рекомендуется сохранять повышенную бдительность и соблюдать осторожность при передвижении по автомобильным дорогам. Также в сообщениии подчеркивается, что обстановка в стране по-прежнему остается нестабильной, гражданам США рекомендуется покинуть Венесуэлу.
Каракас отверг обвинения Вашингтона.
В заявлении главы МИД Венесуэлы говорится, что страна находится «в состоянии полного спокойствия, мира и стабильности».
Венесуэльские власти опровергли утверждения США о предполагаемой нестабильной ситуации в стране и присутствии вооруженных группировок на блокпостах. Об этом говорится в коммюнике Боливарианской Республики главы МИД Венесуэлы Ивана Гиль Пинто.
«Министерство иностранных дел Венесуэлы отмечает, что предупреждение о безопасности, выпущенное госдепартаментом США, основано на домыслах, направленных на формирование восприятия риска, которого в действительности не существует», — сказано в заявлении венесуэльских властей. Там отмечают, что вся территория страны находится в состоянии полного спокойствия, мира и стабильности.
Правительство Венесуэлы заявляет, что населенные пункты, транспортные магистрали, контрольно-пропускные пункты и элементы национальной системы безопасности работают в штатном режиме. Отдельно подчеркивается, что все виды вооружений Венесуэлы находятся под контролем государственных структур.
Трамп поблагодарил местные власти за освобождение политзаключенных.
Трамп призвал отпущенных Венесуэлой политзаключенных помнить об операции США.
Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в ближайшее время власти страны намерены освободить из мест лишения свободы значительное число осужденных, включая как граждан Венесуэлы, так и иностранцев. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признателен Каракасу за этот шаг.
«Венесуэла по-крупному начала процесс освобождения своих политических заключенных. Спасибо! Я надеюсь, что эти заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что нужно было сделать. Я надеюсь, они никогда об этом не забудут. Если забудут, для них это будет нехорошо», — написал американский лидер в в Truth Social.
Налаживание дипотношений двух стран.
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США семь лет назад.
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Соединенными Штатами в январе 2019 года, после того как Вашингтон признал самопровозглашенного главу государства Хуана Гуаидо президентом республики. В настоящее время, однако, обе стороны рассматривают перспективы возобновления работы посольств. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Боливарианской Республики Делси Родригес.
«Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств двух стран», — сказала Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. По ее словам, на что указывает и ранее распространенное заявление министерства иностранных дел республики. Родригес отметила, что Венесуэла намерена опираться на боливарианскую дипломатию мира для отстаивания независимости, стабильности, суверенитета и сохранения мира в стране.
США могут снять с Венесуэлы часть санкций.
Минфин США допустил снятие части санкций с Венесуэлы для содействия продаже венесуэльской нефти на мировом рынке.
Администрация Белого дома рассматривает возможность дальнейшего смягчения ряда ранее введенных против Венесуэлы санкций, чтобы облегчить продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Мы снимаем санкции с продажи нефти», — сказал Бессент во время визита на инженерный объект компании Winnebago Industries. Его слова приводит Reuters.
Бессент также сообщил, что власти США намерены конвертировать заблокированные на счетах Международного валютного фонда (МВФ) 3,59 млрд специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ), принадлежащих Венесуэле, в денежные средства. По действующему курсу их стоимость оценивается примерно в 4,9 млрд долларов. По словам министра финансов, указанные средства могут быть направлены на восстановление экономики Венесуэлы.
Венесуэла реально оценивает свои возможности.
По мнению российского посла, Венесуэла не сдалась, а реально оценила свои возможности.
Венесуэла не капитулировала перед Соединенными Штатами. Руководство в Каракасе идет на взаимодействие с Вашингтоном, исходя из прагматичной оценки своих реальных возможностей. Об этом рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире программы «Соловьев Live».
«Венесуэла не сдалась — просто она реалистично оценивает свои возможности. Опыт этой операции показал, что вооруженные силы республики оказались не готовы к отражению такой агрессии. И, по сути, они за эти дни какие-то выводы сделали — вряд ли они сейчас в полном объеме готовы. А раз этого нет, то ничего другого, кроме дипломатии, не остается», — сказал дипломат.
В свою очередь венесуэльские власти активно способствуют сохранению высокой популярности действующего президента Николаса Мадуро среди населения, обеспечивая его присутствие в политическом пространстве страны после его захвата военными США. По словам посла, руководство Венесуэлы прилагает для этого значительные усилия.
«Действующие власти поступают очень грамотно и интересно, на мой взгляд. Они продолжают достаточно активно транслировать видео с ним, различные анимационные картинки в стиле мультфильмов. Продолжают вести Telegram-канал президента и другие соцсети, где каждый новый день выходит новая фотография с президентом и надпись, который день по счету его с ними нет, и подпись: “Мы ждем тебя, возвращайся!” — сообщил посол России в Венесуэле.
Что произошло между Венесуэлой и США.
США 3 января нанесли по территории Венесуэлы масштабный удар. В ходе операции был задержан президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, после чего их этапировали в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду, утверждая, что они причастны к так называемому «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.
Власти Венесуэлы в связи с операцией США обратились с запросом о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Верховный суд страны временно передал исполнение полномочий главы государства вице-президенту Дельси Родригес. В понедельник, 5 января, Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к немедленному освобождению Мадуро и его супруги и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта. Вслед за Москвой аналогичный призыв прозвучал из Пекина, где подчеркнули, что действия США противоречат нормам международного права. С резкой критикой действий Вашингтона выступил также МИД КНДР.