Деревянный жилой дом загорелся в Тайшете из-за короткого замыкания

В Тайшете произошел пожар, который едва не уничтожил жилой дом. Сигнал о происшествии на улице Свердлова поступил в 21:10, и уже через пять минут спасатели были на месте. Как сообщает Тайшет24, к этому моменту пламя полностью затронуло кровлю бани и стайки.
— Над тушением работали 10 сотрудников МЧС. Работа осложнялась тем, что пожарным пришлось организовать подвоз воды от источника, расположенного в километре от горящего дома, — уточнили в ведомстве.
Полностью устранить последствия пожара удалось к полуночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
