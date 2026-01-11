Деревянный жилой дом загорелся в Тайшете из-за короткого замыкания

В Тайшете произошел пожар, который едва не уничтожил жилой дом. Сигнал о происшествии на улице Свердлова поступил в 21:10, и уже через пять минут спасатели были на месте. Как сообщает Тайшет24, к этому моменту пламя полностью затронуло кровлю бани и стайки.