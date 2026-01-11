Ричмонд
Деревянный жилой дом загорелся в Тайшете из-за короткого замыкания

Пламя полностью затронуло кровлю бани и стайки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете произошел пожар, который едва не уничтожил жилой дом. Сигнал о происшествии на улице Свердлова поступил в 21:10, и уже через пять минут спасатели были на месте. Как сообщает Тайшет24, к этому моменту пламя полностью затронуло кровлю бани и стайки.

— Над тушением работали 10 сотрудников МЧС. Работа осложнялась тем, что пожарным пришлось организовать подвоз воды от источника, расположенного в километре от горящего дома, — уточнили в ведомстве.

Полностью устранить последствия пожара удалось к полуночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре разыскивают подозреваемого в преступлении, которое произошло в подъезде дома на улице Баррикад.