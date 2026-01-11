Бастрыкин требует доклад о нападении стаи собак на людей в Пермском крае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин требует доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на людей в посёлке Уральском в Нытвенском округе Пермского края, сообщили официальном телеграм-канале СК РФ.
Речь идёт об участившихся случаях агрессивного поведения стаи собак, принадлежащих одному из местных жителей. О собаке, убитой гуляющими без присмотра псами и о пострадавшей от их зубов женщине встревоженные люди рассказали в сообществе «Подслушано Уральский | Подслушка_OFFICIAL» в соцсети 8 января. Местные жители призывают всех пострадавших писать заявления в полицию и сообщают о намерении направить коллективное обращение в прокуратуру. Они вспоминают, что хозяин собак уже не первый год отпускает питомцев гулять без присмотра, и признаются, что боятся за свою безопасность и за жизни детей.
«В социальных медиа сообщается, что житель посёлка Уральского Нывенского района отпускает на самовыгул стаю собак, которые нападают на других животных и людей. Трагические инциденты продолжаются длительное время, среди пострадавших — не менее трех женщин. В связи со случившимся в СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — пояснили в СК РФ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, свою проверку по факту нападения собак в посёлке Уральском на людей и животных проводят сотрудники полиции. В администрации Нытвенского округа сайту perm.aif.ru рассказали, что сообщение о случившемся зарегистрировали в Нытвенском отделе МВД 8 января зарегистрировано сообщение. Материалы проверки планируют направить в госветинспекцию Пермского края.