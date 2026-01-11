Бастрыкин требует доклад о нападении стаи собак на людей в Пермском крае

Речь идёт об участившихся случаях агрессивного поведения стаи собак, принадлежащих одному из местных жителей. О собаке, убитой гуляющими без присмотра псами и о пострадавшей от их зубов женщине встревоженные люди рассказали в сообществе «Подслушано Уральский | Подслушка_OFFICIAL» в соцсети 8 января. Местные жители призывают всех пострадавших писать заявления в полицию и сообщают о намерении направить коллективное обращение в прокуратуру. Они вспоминают, что хозяин собак уже не первый год отпускает питомцев гулять без присмотра, и признаются, что боятся за свою безопасность и за жизни детей.