В Гонконге при пожаре в высотке погиб мужчина

В Гонконге один человек погиб в результате пожара в высотном здании, пишет South China Morning Post.
Инцидент произошел ночью в жилом комплексе Yoho Town на так называемых новых территориях на северо-западе мегаполиса. Из здания были эвакуированы 320 человек. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электропроводки. Пожарные потушили огонь к утру.
При осмотре квартиры, где началось возгорание, были обнаружены мужчина и женщина без сознания. В результате 56-летний мужчина скончался по пути в больницу, а 54-летняя женщина находится в коме.
Ранее при крупном пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе Гонконг погиб 161 человек.