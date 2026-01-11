Ричмонд
В Гонконге при пожаре в высотке погиб мужчина

В одной из высоток Гонконга случился пожар. В результате погиб мужчина и серьезно пострадала женщина.

Источник: Аргументы и факты

В Гонконге один человек погиб в результате пожара в высотном здании, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел ночью в жилом комплексе Yoho Town на так называемых новых территориях на северо-западе мегаполиса. Из здания были эвакуированы 320 человек. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электропроводки. Пожарные потушили огонь к утру.

При осмотре квартиры, где началось возгорание, были обнаружены мужчина и женщина без сознания. В результате 56-летний мужчина скончался по пути в больницу, а 54-летняя женщина находится в коме.

Ранее при крупном пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе Гонконг погиб 161 человек.