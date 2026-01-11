Под Ростовом из-за поломки газовой колонки загорелся дом

В Ростовской области из-за неисправной газовой колонки семья едва не лишилась крыши над головой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону в субботу, 10 января.
— На улице Ростовской в селе Чалтырь загорелась газовая колонка на кухне частного дома, — уточнили в экстренном ведомстве. — Огонь охватил площадь в два квадратных метра.
Тушить пламя отправились два пожарных расчета в составе восьми сотрудников МЧС и двух автоцистерн.
Как уточнили в экстренном ведомстве, причиной возгорания стала неисправность газовой колонки.
Также спасатели сообщили, что это ЧП обошлось без пострадавших.
