Под Ростовом из-за поломки газовой колонки загорелся дом

Жители села под Ростовом едва не лишились дома из-за неисправной газовой колонки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за неисправной газовой колонки семья едва не лишилась крыши над головой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону в субботу, 10 января.

— На улице Ростовской в селе Чалтырь загорелась газовая колонка на кухне частного дома, — уточнили в экстренном ведомстве. — Огонь охватил площадь в два квадратных метра.

Тушить пламя отправились два пожарных расчета в составе восьми сотрудников МЧС и двух автоцистерн.

Как уточнили в экстренном ведомстве, причиной возгорания стала неисправность газовой колонки.

Также спасатели сообщили, что это ЧП обошлось без пострадавших.

