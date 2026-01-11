Ричмонд
В Ялте горел магазин: пожар тушили больше 60 человек

Более 60 сотрудников МЧС тушили крупный пожар в магазине в Ялте.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В ночь на воскресенье, 11 января, в Ялте горел магазин, пожар тушили больше 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел в Виноградном. На улице Красина загорелся магазин. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что огонь охватил крышу здания. Пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали более 60 человека и 20 единиц техники.

«Причину пожара установят дознаватели МЧС России», — заключили в ведомстве.