В Таиланде перевернулась лодка с россиянами

В Таиланде (Пхукет) перевернулась лодка с туристами, на борту были и россияне.
Туристический скоростной катер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Пхукета, все 55 человек с борта спасены. Об этом сообщили Центр управления въездом и выездом из порта Пхукета и тайское информационное агентство TNA. По данным Shot, на борту также были россияне.
«Лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете. Несколько человек пострадали, а судно затонуло», — передают авторы канала. В свою очередь, как пишут тайские журналисты, авария произошла недалеко от островов Ко Пхи Пхи и Ко Кай в акватории провинции Краби.
Катер следовал с Пхукета и в итоге столкнулся с рыболовецким судном Phichai Samut 1. После удара десятки туристов оказались в воде, включая россиян. По данным журналистов, пострадавшие российские туристы также пытались помочь остальным.
Несколько месяцев назад военные моряки Таиланда также спасли четырех граждан России. Тогда их катер сел на скалы у острова Майтхон.