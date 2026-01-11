В Таиланде перевернулась лодка с россиянами

Туристический скоростной катер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Пхукета, все 55 человек с борта спасены. Об этом сообщили Центр управления въездом и выездом из порта Пхукета и тайское информационное агентство TNA. По данным Shot, на борту также были россияне.