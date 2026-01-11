Ричмонд
Погибшему в Колумбии певцу трижды снилось, что он умрет в авиакатастрофе

Певцу Йеисону Хименесу, разбившемуся на самолете в Колумбии, трижды снилось, что он умрет в авиакатастрофе.

Источник: Аргументы и факты

Поп-певцу Йеисону Хименесу, который разился на самолете в Колумбии, до трагедии трижды снилось, что он умрет в авиакатастрофе, пишет El Tiempo.

Он рассказывал, что ранее чуть не погиб в авиакатастрофе, после чего ему снилось, что он и его группа погибли при крушении самолета и их показывают в новостях.

Напомним, частный самолет с Хименесом и участниками его группы на борту при попытке вылета из аэропорта Пайпа не смог набрать высоту к концу взлетно-посадочной полосы, выкатился за ее пределы и загорелся.

Хименес и его музыканты направлялись в аэропорт Медельина, чтобы оттуда отправиться в Маринилью на выступление. Всего на борту самолета находились шесть человек, включая пилота, второго пилота и четырех пассажиров.