Погибшему в Колумбии певцу трижды снилось, что он умрет в авиакатастрофе

Поп-певцу Йеисону Хименесу, который разился на самолете в Колумбии, до трагедии трижды снилось, что он умрет в авиакатастрофе, пишет El Tiempo.
Он рассказывал, что ранее чуть не погиб в авиакатастрофе, после чего ему снилось, что он и его группа погибли при крушении самолета и их показывают в новостях.
Напомним, частный самолет с Хименесом и участниками его группы на борту при попытке вылета из аэропорта Пайпа не смог набрать высоту к концу взлетно-посадочной полосы, выкатился за ее пределы и загорелся.
Хименес и его музыканты направлялись в аэропорт Медельина, чтобы оттуда отправиться в Маринилью на выступление. Всего на борту самолета находились шесть человек, включая пилота, второго пилота и четырех пассажиров.