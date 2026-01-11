Стали известны подробности ранений после аварии с катером на Пхукете, где могли быть россияне

Скоростной катер с туристами затонул у побережья тайского Пхукета утром 11 января после столкновения с рыболовным траулером. По данным ведомства, инцидент произошел около 08:00 по местному времени в районе острова Ко Кай. Один из отдыхающих доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Личности всех иностранцев, находившихся на борту, сейчас устанавливают. Отдельно уточняется гражданство пострадавших, в том числе возможных туристов из России.