Стали известны подробности ранений после аварии с катером на Пхукете, где могли быть россияне

В Таиланде катер столкнулся с рыболовным судном, пострадали 11 человек.
В Таиланде в ходе столкновения катера с рыболовным судном пострадали 11 человек. Предварительно, среди них могли быть россияне. Всего на борту находилось 52 человека. Об этом сообщает Mash.
«На борту катера Korawich Marine 888 находились 52 туриста и три члена экипажа. В результате аварии пострадали 11 человек, среди них могут быть граждане России», — сообщают авторы канала. Отмечается, что катер затонул у Пхукета. От удара нос судна развалился, катер перевернулся и ушёл под воду.
Скоростной катер с туристами затонул у побережья тайского Пхукета утром 11 января после столкновения с рыболовным траулером. По данным ведомства, инцидент произошел около 08:00 по местному времени в районе острова Ко Кай. Один из отдыхающих доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Личности всех иностранцев, находившихся на борту, сейчас устанавливают. Отдельно уточняется гражданство пострадавших, в том числе возможных туристов из России.